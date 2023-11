Etapa a 15-a a Ligii 2, ultima programata in 2023, debuteaza astazi, joi, 30 noiembrie 2023, zi in care sunt stabilite trei jocuri in trei intervale de timp diferite.Primul meci al zilei are loc de la ora 14:00, la Sibiu, pe stadionul Municipal, unde liderul CSC Selimbar intalneste CSM Resita, o formatie din partea a doua a clasamentului, dar care vine dupa o serie buna de rezultate si care mentine sanse de accedere in play-off.De la ora 17:30, la Bucuresti se joaca Steaua - Corvinul, iar de ... citeste toata stirea