CSC Selimbar si FK Miercurea Ciuc dau startul returului play-off-ului Ligii 2, de la ora 17:00. Este 1-1 in meciuri directe in acest sezon intre echipele lui Claudiu Niculescu si Robert Ilyes

A doua etapa intermediara programata in aceasta editie a play-off-ului Ligii 2 debuteaza astazi, 24 aprilie, de la ora 17:00, la Cisnadie. Stadionul Magura gazduieste intalnirea dintre CSC Selimbar, clasata pe locul 3, si FK Miercurea Ciuc, echipa aflata pe pozitia a 5-a, cu sase puncte mai putin.In precedentele doua jocuri din acest sezon dintre cele doua echipe, sustinute in ambele dati la Miercurea Ciuc, fiecare a obtinut cate o victorie. A fost 2-1 pentru Selimbar in sezonul regular si 2-0 ... citește toată știrea