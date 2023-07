CSC Selimbar va incepe noul sezon de Liga 2, al treilea de cand a ajuns in acest campionat, cu un joc in deplasare. Echipa antrenata de Claudiu Niculescu debuteaza sambata, 5 august, contra celor de la Metaloglobus, la Clinceni, acolo unde formatia bucuresteana isi muta casa incepand din aceasta noua editie a esalonului secund.Sibienii vor fi organizatori de joc in etapa a 2-a, in fata celor de la Unirea Dej, iar partida apare in acest moment pe site-ul FRF (foto jos) ca fiind programata pe ... citeste toata stirea