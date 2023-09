Antrenorul CSC Selimbar, Claudiu Niculescu, a declarat, la finalul meciului de la Cisnadie, castigat cu scorul de 3-2 impotriva Stelei, ca si-a felicitat jucatorii pentru acest nou succes si pentru parcursul de pana acum, unul cu cinci victorii consecutive in tot atatea etape trecute pana acum in noul sezon al Ligii 2.Cu toate astea, fostul atacant e de parere ca inca nu s-a realizat mare lucru pana in momentul de fata, chiar daca micuta sa echipa ocupa locul 1 in clasament de patru etape."Ma ... citeste toata stirea