CSM Alexandria s-a impus cu scorul de 2-0 in mansa tur a barajului de promovare in Liga 2, in deplasare la Ramnicu Valcea, cu Viitorul Daesti, echipa in fata careia a terminat play-off-ul Ligii 3 la 16 puncte distanta. Intr-o partida dominata in mare parte de echipa gazda, teleormanenii au inscris de doua ori in urma unor contraatacuri. Al doilea gol a fost insa dintr-un penalty controversat acordat de arbitrul Ionut Coza, in urma unui plonjon in careu al lui Ionut Voicu.Partida a fost amanata ... citeste toata stirea