CSM Constanta a cucerit Cupa Romaniei la baschet feminin

La doar al doilea sezon de la infiintare, CSM Constanta a castigat primul trofeu, trecand in finala Cupei Romaniei de CSM Targoviste cu 94-83.CSM CSU Constanta a cucerit in premiera Cupa Romaniei, dupa ce a invins-o, luni seara, in finala pe CSM Targoviste cu 94-83 (25-18, 21-22, 30-19, 18-24) in Sepsi Arena din Sfantu Gheorghe.Antrenate de Alex Olteanu, constantencele au facut un