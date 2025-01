CSM Focsani a reactionat dupa declaratiile presedintelui AFAN despre situatia clubului: "Prefera sa raspandeasca zvonuri si sa arunce cu noroi"

Emilian Hulubei, presedintele Asociatiei Fotbalistilor Amatori si Nonamatori (AFAN) si membru in Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal, a reusit sa infurie un nou club din Liga 2 in urma declaratiilor pe care le-a facut in spatiul public in acest sezon 2024-2025.Daca pe finalul anului trecut primea raspuns din partea directorului general al CSC Selimbar, Cornel Stanila, dupa ce sustinea ca echipa sibiana risca sa dispara in aceasta iarna, mai nou, directorul sportiv al CSM Focsani, ... citește toată știrea