CSM Focsani a trecut cu emotii de Bucovina Radauti si va juca in premiera in finala pentru promovare in Liga 2. Costel Lazar e socat de ce a trait la Radauti: "A fost ceva gen Kosovo! Trebuie testat psihologic!"

CSM Focsani a trait cu emotii mansa secunda a fazei semifinale a barajului de promovare in Liga 2, insa aproape de final a marcat golul care i-a adus linistea pentru ultimele secunde ale jocului si, totodata, calificarea in faza finala, unde isi va intalni fostul adversar din campionat in umbra caruia a stat in majoritatea timpului din acest sezon 2023-2024 de Liga 3.Trupa din Vrancea a remizat, sambata, cu Bucovina Radauti, scor 1-1, pe care in tur o invinsese cu 2-0, iar in dubla mansa din ... citește toată știrea