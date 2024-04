CSM Olimpia Satu Mare si-a prezentat noul staff tehnic! Cine va conduce echipa in lupta pentru promovarea in Liga 2

CSM Olimpia Satu Mare a decis sa faca o schimbare la nivelul bancii tehnice, dupa un start de play-off in Seria 10 a Ligii 3 deloc convingator, cu trei esecuri in primele patru meciuri. Si-a vazut periclitate sansele de promovare in Liga 2, iar astfel a hotarat sa rezilieze contractul cu Cosmin Iuhas.Joi, 25 aprilie, conducerea a anuntat, prin intermediul paginii de Facebook a clubului, faptul ca Zoltan Ritli (foto articol), fost portar la Steaua sau Universitatea Cluj, va pregati echipa din ... citește toată știrea