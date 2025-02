CSM Oradea - CSO Voluntari, finala Cupei Romaniei * Vor rupe bihorenii "blestemul" sau ilfovenii vor obtine al treilea trofeu in aceasta competitie?

Articol de David Istrate - Publicat duminica, 16 februarie 2025, 09:04 / Actualizat duminica, 16 februarie 2025 09:55Duminica, 16 februarie, incepand cu ora 19:15, Oradea Arena va gazdui finala Cupei Romaniei la baschet masculin. In lupta pentru trofeu se vor intalni CSM Oradea, aflata pentru a 8-a oara intr-o finala de Cupa, si CSO Voluntari, grupare cu doua astfel de trofee in palmares.Final 8-ul Cupei Romaniei a ajuns in ultima zi de competitie, iar in Oradea Arena se anunta o prezenta ... citește toată știrea