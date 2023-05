Articol de Roxana Fleseru - Publicat miercuri, 17 mai 2023, 17:26 / Actualizat miercuri, 17 mai 2023 19:02CSM Oradea a trecut marti, pe teren propriu, de campioana U Banca Transilvania Cluj cu 93-83, in al doilea meci din finala Ligii NationaleCSM Oradea conduce in finala Ligii Nationale cu 2-0, ultimul act disputandu-se dupa sistemul "cel mai bun din sapte". Echipa antrenata de Cristian Achim a castigat in primul meci al seriei, tot la Oradea, cu 79-73, iar marti s-a impus cu 93-83. ... citeste toata stirea