CSM Oradea s-a calificat in "sferturile" FIBA Europe Cup

Articol de GSP - Publicat joi, 10 februarie 2022, 09:54 / Actualizat joi, 10 februarie 2022 10:03Baschetbalistii de la CSM CSU Oradea s-au impus in FIBA Europe Cup cu scorul 80-65 (17-15, 21-12, 21-17, 21-21) in fata polonezilor de la Trefl Sopot, iar in urma succesului au obtinut biletele pentru sferturile de finala ale competitiei.Partida din grupa K s-a desfasurat in sala "Antonio Alexe" din Oradea, iar elevii lui Cristi Achim au obtinut succesul la capatul unei confruntari pe care au ... citeste toata stirea