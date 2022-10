CSM Oradea si-a aflat adversara din turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor la polo

Articol de GSP - Publicat marti, 18 octombrie 2022, 14:46 / Actualizat marti, 18 octombrie 2022 14:46CSM Oradea va intalni echipa croata Jadran Split in turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor la polo pe apa masculin.Vicecampioana Romaniei va juca prima mansa in deplasare, pe 29 octombrie, iar meciul decisiv va avea loc pe 5 noiembrie, in Bazinul Olimpic "Ioan Alexandrescu", conform site-ului oficial al clubului.GSP LIVEA spus dupa 20 de ani * Unde pleca Gica Hagi, noaptea, dupa ... citeste toata stirea