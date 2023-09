Articol de Andra Mocanu - Publicat luni, 11 septembrie 2023, 09:22 / Actualizat luni, 11 septembrie 2023 09:25CSM Oradea si Dinamo Bucuresti au ratat calificarea in grupele Ligii Campionilor si vor evolua in EuroCup.CSM Oradea a facut parte din grupa C preliminara a Ligii Campionilor si a pierdut, scor 7-10, cu VK Primorje, 7-14 cu CC Ortigia si 5-14 cu NC Vouliagmeni.ROMANIA - SUEDIAStart convingator pentru Romania la Campionatele Europene din Suedia * Victorie clara in fata ... citeste toata stirea