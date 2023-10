UTA si-a facut singurul antrenament prin joc in pauza destinata meciurilor echipelor nationale in joi dupa-amiaza, pe arena "Banatul" din Sannicolau Mic, in compania divizionarei secunde CSM Resita. In fata a aproximativ 50 de spectatori, la aproape 30 de grade Celsius, "ros-albii" din prima liga s-au impus cu scorul de 4-1, dupa ce scorul pauzei a fost 1-0.CSM Resita va mai jucat un amical cu o alta prim-divizionara in aceasta saptamana, asa cum o facea si in precedenta pauza de campionat ... citeste toata stirea