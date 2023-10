CSM Resita a batut palma cu un jucator cu mare experienta in fotbalul romanesc, in special in prima liga! Flavius Stoican a anuntat ca sub comanda sa va ajunge, in viitorul apropiat, fundasul central Erico da Silva (34 de ani), ultima data la UTA, de care s-a despartit in vara.UTA este clubul pentru care Erico da Silva a jucat cele mai multe meciuri in cariera, 81, perioada in care a inscris sase goluri si a oferit doua pase decisive.CSM Resita, acord cu Erico da Silva! Precizarile lui ... citeste toata stirea