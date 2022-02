CSM Resita, rezultat mare in cantonamentul din Turcia, contra kazahilor de la Astana. Valentin Lazar, ultima noutate a echipei lui Dan Alexa, a inscris pentru banateni

CSM Resita, lider in Seria a 7-a a Ligii 3, a obtinut un rezultat spectaculos in cantonamentul din Turcia. Joi, 17 februarie, echipa antrenata de Dan Alexa a remizat la scorul de 1-1 cu FK Astana, campioana de sase ori in Kazahstan, vicecampioana in sezonul trecut, o echipa cu un buget peste cele din prima liga din Romania si care participa an de an in cupele europene.Resita, remiza cu Astana in cantonamentul din Turcia. A marcat Valentin LazarResita a condus in amicalul cu Astana dupa ... citeste toata stirea