CSM Slatina are antrenor dupa despartirea de Ovidiu Burca! Daniel Oprescu, cel care avea un cuvant greu de spus la club si cand era selectioner, numit oficial in functie. Primele mutari in lot la nou-promovata in Liga 2

Nou-promovata in Liga 2 CSM Slatina nu va continua pe banca tehnica alaturi de antrenorul cu care a reusit revenirea in esalonul secund dupa un an. Intelegerea verbala pe care Ovidiu Burca a avut-o cu conducerea nu s-a concretizat si in scris, astfel ca cele doua parti s-au despartit cand contractul fostului presedinte al Rapidului a expirat, la 30 iunie.In chiar prima zi a lunii iulie, clubul oltean a anuntat in mod oficial numele noului antrenor. Este vorba despre Daniel Oprescu, selectioner ... citeste toata stirea