CSM Slatina - CSA Steaua Bucuresti 1-2. "Militarii" obtin gafaind primul succes al sezonului. Cronica partidei

Articol de GSP - Publicat luni, 15 august 2022, 14:31 / Actualizat luni, 15 august 2022 14:50CSA Steaua Bucuresti a bifat, luni dupa-amiaza, prima victorie din noul sezon al ligii secunde. "Militarii" s-au impus pe terenul nou-promovatei CSM Slatina, scor 2-1, intr-un meci pe care l-au terminat in inferioritate numerica. Fara drept de promovare in prima liga, jocul echipei lui Oprita a suferit in final.Vezi AICI toate rezultatele + marcatorii etapei #2 din liga secunda!Certati de Oprita ... citeste toata stirea