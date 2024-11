CSM Slatina - FCU Craiova se joaca de la ora 11:00. Ambele echipe traverseaza perioade dificile, fara victorie de patru, respectiv sase etape

Meciul zilei in Liga 2 are loc la Slatina, de la ora 11:00, intre singurele echipe din Oltenia ramase in campionat dupa ce cealalta reprezentanta, Viitorul Pandurii Targu Jiu, a fost exclusa pentru doua neprezentari.CSM Slatina este gazda in fata fostei prim-divizionare FCU Craiova, iar ambele echipe se afla intr-o situatie delicata in acest moment.Jocul conteaza pentru etapa a 13-a a sezonului regular al Ligii 2, editia 2024-2025, runda care a debutat joi, cand ACSM Resita a trecut in ... citește toată știrea