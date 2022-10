CSM Slatina nu i-a dat nicio sansa Politehnicii Iasi, iar Catalin Doman a adus victoria. Leo Grozavu, debut cu stangul pe banca moldovenilor

CSM Slatina continua evolutiile bune in fata echipelor cu pretentii din Liga 2. Dupa victoriile cu Concordia Chiajna (3-0 la Buftea) si FK Miercurea Ciuc (2-0 la Slatina), trupa olteana a trecut pe teren propriu si de Poli Iasi, scor 1-0, in debutul etapei a 11-a.Formatia nou-promovata in esalonul secund a facut un joc foarte bun in fata Politehnicii Iasi, pe langa golul marcat de Catalin Doman in minutul 30, cu un sut frumos in plasa portii aparate de Jankov, reusind sa blocheze echipa ... citeste toata stirea