CSM Slatina si-a schimbat portarul chiar inainte de loviturile de departajare, iar Simon Velcu a dus-o in Liga 2. Ovidiu Burca, la prima reusita ca antrenor: "Mi-am asumat un risc foarte mare. A fost o presiune mare pentru mine"

Dupa un an de la retrogradarea in Liga 3, CSM Slatina a revenit in Liga 2 dupa ce a trecut in faza finala a barajului de promovare, in deplasare, de AFC Odorheiu Secuiesc, dupa loviturile de departajare.Dupa 0-0 in tur, sambata, la Slatina, la Odorheiu Secuiesc, miercuri, a fost tot egalitate dupa 90 de minute de joc, scor 1-1. Simo Csongor a deschis scorul pentru echipa harghiteana in minutul 3, cand centrarea sa a luat o traiectorie ciudata si a intrat in poarta. Remus Tranca a egalat in