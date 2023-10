Stadionul 1 Mai din Slatina gazduieste astazi, 20 octombrie 2023, ultimul meci al etapei a 11-a a Ligii 2. De la ora 15:30, CSM Slatina, clasata pe locul 14 in acest moment, intalneste pe teren propriu Unirea Slobozia, liderul campionatului in ultimele doua runde si in prezent.Etapa a inceput de joi, la Bucuresti, unde Steaua a trecut cu 3-1 de Ceahlaul, sambata s-au jucat sapte partide, iar ieri, duminica, Campionii FC Arges a trecut cu 2-0 in deplasare de Gloria Buzau.CSM Slatina nu a ... citeste toata stirea