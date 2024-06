CSM Slatina, veste cumplita despre un tanar jucator al clubului! Fotbalistul a murit inecat in raul Olt dupa ce s-a rasturnat cu skijet-ul

Veste tragica in fotbalul romanesc! CSM Slatina a anuntat, duminica, 2 iunie 2024, moartea jucatorului sau Flavius Magraon, la varsta de 19 ani!Magraon, atacant pe care clubul din judetul Olt l-a avut imprumutat in Liga 3, la Petrolul Potcoava, unde a fost golgheter in sezonul 2023-2024, a incetat din viata dupa ce s-a inecat in raul Olt!Fotbalistul Flavius Magraon a murit inecat in raul OltFlavius Magraon a avut parte de un sfarsit tragic, la o varsta mult prea frageda, la numai 19 ani. ... citește toată știrea