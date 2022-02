CSM Volei Alba Blaj, vicecampioana Romaniei, esec in turul "semifinalelor" Cupei CEV, in fata gigantului Eczacibasi Dynavit

Articol de Luminita Paul - Publicat joi, 24 februarie 2022, 17:22 / Actualizat joi, 24 februarie 2022 17:44CSM Volei Alba Blaj a cedat aseara, 0-3 (25-21, 25-22, 25-19), in mansa tur a semifinalelor Cupei CEV, in fata puternicei echipei turce Eczacibasi Dynavit Istanbul.In Sala Sporturilor din Targu Mures, Alba a infruntat ieri un adversar redutabil, care a preluat conducerea din primele minute si a rezolvat duelul in minimum de seturi. Doar in actul secund s-au aflat ardelencele in fata, ... citeste toata stirea