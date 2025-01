CSO Voluntari, infrangere acasa in Liga Campionilor in fata puternicelor italience de la Scandicci

Articol de Luminita Paul - Publicat miercuri, 08 ianuarie 2025, 20:58 / Actualizat miercuri, 08 ianuarie 2025 20:59CSO Voluntari, campioana Romaniei, s-a inclinat, 0-3 (20-25, 16-25, 16-25), in disputa cu Savino Del Bene Scandicci gazduita de Sala Polivalenta din Bucuresti.Campioana Romaniei, CSO Voluntari, a cedat si in meciul retur contra puternicei formatii italiene Savino Del Bene Scandicci, 0-3 (20-25, 16-25, 16-25), in grupa E din turul 4 al Ligii Campionilor.Astfel, echipa romana, ... citește toată știrea