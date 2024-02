CTP, interventie furibunda in ziua audierii lui Mouratoglou: "Cea mai mare greseala din cariera Simonei! Din aceasta perspectiva, merita ce i se intampla"

Articol de Daniel Grigore - Publicat joi, 08 februarie 2024, 16:31 / Actualizat joi, 08 februarie 2024 17:12Gazetarul Cristian Tudor Popescu (67 de ani) considera ca Simona Halep (32) si-a micsorat sansele de izbanda la TAS in momentul in care a iesit public sa se declare nevinovata in cazul de dopaj in care continua sa fie judecata.Suspendata provizoriu in octombrie 2022 pentru ca a fost depistata pozitiv la roxadustat, o substanta interzisa, ulterior suspendata pe o perioada de 4 ani de ... citește toată știrea