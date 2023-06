Articol de Viorel Tudorache, Adrian Jitea - Publicat joi, 01 iunie 2023, 21:15 / Actualizat joi, 01 iunie 2023 21:47Bogdan Arges Vintila, antrenorul lui FC Arges, incearca metode inedite pentru a-si motiva elevii inaintea returului barajului pentru promovarea/mentinerea in Liga 1. In tur, pitestenii au fost zdrobiti de Dinamo, scor 6-1.FC Arges - Dinamo are loc sambata, de la ora 21:00, la Mioveni. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro si televizat pe Orange Sport 1, Digi Sport 1 si Prima Sport ... citeste toata stirea