Cu ce problema se confrunta invingatoarea lui Jaqueline Cristian de la Australian Open: "E o chestiune care va face mereu parte din viata mea, trebuie sa am grija"

Articol de Luminita Paul - Publicat sambata, 18 ianuarie 2025, 16:37 / Actualizat sambata, 18 ianuarie 2025 16:37Eva Lys (23 de ani, locul 128 WTA) s-a calificat in optimile de finala de la Melbourne, dupa ce a invins-o cu 4-6, 6-3, 6-3 pe Jaqueline Cristian (26 de ani, pozitia 82 WTA). Apoi, a vorbit despre boala imuna cu care a fost diagnosticata in 2020.Invingatoarea lui Jaqueline Cristian in turul al treilea de la Australian Open, Eva Lys, continua la Melbourne un traseu care parea ... citește toată știrea