Cu ce se confrunta Croitoru la Botosani: "De doua saptamani n-am calcat pe iarba"

Articol de GSP - Publicat luni, 31 ianuarie 2022, 23:06 / Actualizat luni, 31 ianuarie 2022 23:14CFR Cluj si FC Botosani au remizat, scor 1-1, in ultimul meci al rundei cu numarul 23 din Liga 1. Marius Croitoru, antrenorul moldovenilor, a declarat la final ca cea mai mare problema a lui e reprezentata de conditiile meteo care nu-i permit sa se antreneze pe iarba."De la ultimul antrenament din Antalya, adica de-acum fix doua saptamani, noi am facut antrenament numai in balon si pe sintetic. ... citeste toata stirea