Cu ce se mandeste U Cluj: "Am fi depasit pragul de 10.000". Obiectivele "Sepcilor rosii" dupa ratarea play-out-ului

Articol de Eduard Apostol - Publicat joi, 14 martie 2024, 19:06 / Actualizat joi, 14 martie 2024 19:16U Cluj are a 4-a medie de spectatori din Superliga, aproape 8.500 de spectatori/meci, fiind imediat in urma celor de la FCSB, Rapid si Universitatea Craiova, dar peste Dinamo. Noua tinta a ardelenilor este sa devina lideri in play-out si finala Cupei Romaniei.U Cluj a ratat frustrant play-off-ul, dar exista viata si daca "Sepcile rosii" nu au intrat in top 6. Obiectivul echipei ramane locul ... citește toată știrea