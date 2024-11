Cu o echipa experimentala, FCU Craiova s-a impus la scor in amicalul cu ACSO Filiasi. Sekou Sidibe a fost utilizat din nou si a inscris, Florin Costea a tras concluziile

Cu cateva zile libere in plus fata de restul formatiilor din Liga 2, in conditiile in care FCU Craiova nu va juca in etapa a 14-a, in care ar fi trebuit sa intalneasca Viitorul Pandurii Targu Jiu, trupa care este condusa in continuare de antrenorul interimar Valentin David a disputat un amical cu ACSO Filiasi.Partida test, desfasurata marti, la baza divizionarei secunde, a fost castigata de Craiova cu scorul de 4-0, trei dintre reusite semnandu-le atacantul olandez Stijn Meijer, utilizat doar ... citește toată știrea