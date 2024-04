Cu stadionul suspendat, Dinamo a pus in vanzare bilete virtuale * Care e pretul

Articol de Adrian Duta, Carmen Dumitru - Publicat vineri, 12 aprilie 2024, 13:57 / Actualizat vineri, 12 aprilie 2024 16:17Dinamo a pus in vanzare bilete virtuale pentru meciul cu Poli Iasi, din etapa #4 din play-out-ul Superligii.Dinamo - Poli Iasi are loc pe 14 aprilie, de la ora 18:15. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro si la TV pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 si Digi Sport 1Dinamo are stadionul suspendat 4 etape, dupa ce ultrasii au intrat pe teren si s-au batut cu ultrasi de la UTA, la ... citește toată știrea