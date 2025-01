"Cu totii vom cheli la un moment dat" * Alexander Zverev, replica despre rivalii sai: "Sunt idioti"

Articol de David Istrate - Publicat miercuri, 15 ianuarie 2025, 19:11 / Actualizat miercuri, 15 ianuarie 2025 19:11Alexander Zverev (27 de ani, 2 ATP) nu a intampinat probleme in disputa cu Pedro Martinez (27 de ani, 44 ATP), scor 6-1, 6-4, 6-1, si dupa meci a avut o remarca amuzanta la adresa lui Carlos Alcaraz (21 de ani, 3 ATP) si Lorenzo Musetti (22 de ani, 15 ATP).Miercuri, 15 ianuarie, in turul al doilea al Australian Open, Alexander Zverev s-a impus in trei seturi in fata lui Pedro ... citește toată știrea