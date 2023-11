Articol de Viorel Tudorache - Publicat vineri, 17 noiembrie 2023, 14:03 / Actualizat vineri, 17 noiembrie 2023 16:20Nationala Romaniei are nevoie, sambata seara, de cel putin un rezultat de egalitate in meciul decisiv cu Israel, pentru a se califica la Euro 2024 inaintea ultimei runde din preliminarii, cu Elvetia, marti, 21 noiembrie, la Bucuresti. Ar fi a patra calificare la un turneu final dupa o remiza de aur. Asa au mers "tricolorii" la CM '70, Euro '84 si Euro 2016.Israel - Romania are ... citeste toata stirea