Cu un viitor incert, Academica Clinceni a bifat, totusi, primul transfer al iernii: "Sa joc aici e o oportunitate"

Articol de GSP - Publicat joi, 13 ianuarie 2022, 12:38 / Actualizat joi, 13 ianuarie 2022 12:48Academica Clinceni, ultima clasata din Liga 1, a ajuns la un acord cu fotbalistul bulgar Vladimir Gogov (24 de ani), care a parafat un acord valabil pana in 2024."Ma bucur ca am ajuns la o intelegere. Cred ca pot sa ajut echipa sa-si indeplineasca obiectivul. Nu am fost descurajat ca Academica se afla pe ultimul loc in clasament. Pentru mine, sa joc in afara Bulgariei este o oportunitate, vreau sa ... citeste toata stirea