Culisele vanzarii lui Dinamo * Doua mari tabere interesate: cu cine vrea Serdean sa bata palma

Articol de GSP - Publicat duminica, 28 august 2022, 17:21 / Actualizat duminica, 28 august 2022 18:39DINAMO. Dorin Serdean cere 550.000 de euro pentru 66% din cele 72% actiuni pe care le detine si ar bate palma cu Diya William Shoucair, afacerist libanez cu investitii in domeniul utilajelor de agricultura si constructii. Vlad Iacob, prin tatal sau, trage sforile pentru grupul imobilar One Tower.Dinamovistii spera ca telenovela vanzarii clubului sa se incheie in zilele urmatoare. ... citeste toata stirea