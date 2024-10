Cum a ajuns ultimul transfer al Rapidului in Giulesti: "L-a sunat pe domnul Sucu, isi dorea foarte mult sa vina la noi"

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat marti, 22 octombrie 2024, 00:26 / Actualizat marti, 22 octombrie 2024 00:36Victor Angelescu, actionarul Rapidului, a fost in direct dupa Rapid - Farul, scor 5-0, si a spus cum a ajuns Alexandru Dobre (26 de ani, aripa stanga) in Giulesti.Inainte sa semneze cu Rapid, Dobre s-a aflat in tratative cu CFR Cluj, dar nu a ajuns la un acord cu ardelenii. Angelescu spune ca Dobre a pus mana pe telefon si l-a sunat pe Sucu pentru a veni la Rapid. A luat mai usor ... citește toată știrea