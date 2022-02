Cum a caracterizat Gigi Becali debutul lui Edjouma la FCSB

Articol de GSP - Publicat miercuri, 16 februarie 2022, 11:55 / Actualizat miercuri, 16 februarie 2022 13:10Adus de FCSB in aceasta iarna, mijlocasul Malcom Edjouma (25 de ani) a debutat pentru echipa ros-albastra in victoria contra Chindiei, 3-2.Gigi Becali, patronul FCSB si cel care l-a dorit cu insistenta pe fostul jucator al celor de la FC Botosani, a analizat debutul francezului sub comanda lui Toni Petrea.FCSBFCSB a dezvaluit rezultatul testului PCR efectuat de Florin ComanCum a ... citeste toata stirea