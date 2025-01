Cum a comentat Gigi Becali revenirea finului Radoi la Craiova: "Ce conteaza?"

Articol de Romeo Ene - Publicat marti, 28 ianuarie 2025, 16:09 / Actualizat marti, 28 ianuarie 2025 16:20Gigi Becali (66 de ani), patronul celor de la FCSB, a oferit prima reactie dupa anuntul momentului in fotbalul romanesc. Mirel Radoi (43 de ani) a devenit marti antrenorul Universitatii Craiova.Este al doilea mandat al lui Mirel in Banie, dupa cel din 2022. Asadar, finul lui Gigi Becali va fi din nou adversarul ros-albastrilor in Superliga. Craiova si FCSB se vor intalni in ultima etapa ... citește toată știrea