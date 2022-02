Cum a comentat Mihai Stoica faza in care Susic a oprit mingea cu mana, dar arbitrul n-a dat penalty: "Ii trebuie atela baiatului". Ce le-a explicat Alexandru Deaconu

Mihai Stoica a comentat faza din minutul 52 al derby-ului CFR - Rapid, cand mingea sutata de Alex Ionita s-a oprit in mana lui Mateo Susic, dar arbitrul a lasat jocul sa continue.CFR Cluj adversara directa in lupta pentru titlu, Mihai Stoica era direct interesat ca Rapid sa scoata un rezultat bun in Gruia.Meciul s-a terminat 2-1 pentru CFR Cluj, dar in minutul 52, cand tabela arata 1-0 pentru gazde, giulestenii ar fi putut primi o lovitura de la 11 metri dupa ce Susic a fost lovit in mana de ... citeste toata stirea