Cum a dejucat U Cluj tactica lui Toni Petrea: "Stiam ca au fundasi mai putin tehnici. Am pregatit meciul ca atare"

Articol de GSP - Publicat luni, 18 iulie 2022, 09:30 / Actualizat luni, 18 iulie 2022 09:52Ioan Filip (33 de ani), pasatorul decisiv la golul lui U Cluj in meciul cu FCSB, scor final 1-1, a dezvaluit cum au dejucat ardelenii tactica gazdelor.U Cluj, echipa nou-promovata in Liga 1, a anihilat-o pe FCSB in chiar primul meci de la revenirea in esalonul de elita. Intrebat la finalul meciului despre strategia adoptata de U, mijlocasul Ioan Filip a dezvaluit planul conturat de Erik Lincar si ... citeste toata stirea