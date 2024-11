Cum a fugit Mario Iorgulescu din Romania * Dus de urgenta la aeroport cu o ambulanta platita de stat

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat luni, 15 ianuarie 2024, 11:15 / Actualizat luni, 15 ianuarie 2024 12:44Condamnat definitiv la 13 ani si 8 luni de inchisoare, Mario Iorgulescu se afla in continuare in Italia. Apar noi detalii despre modul in care acesta a parasit Romania, imediat dupa accident.Pe 18 octombrie 2023, Mario Iorgulescu a fost condamnat la 13 ani si 8 luni de inchisoare cu executare, pentru comiterea infractiunii de omor si conducere a unui autovehicul sub influenta ... citește toată știrea