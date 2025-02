Cum a inceput colaborarea dintre Jaqueline Cristian si Angelica Moratelli, finaliste la Transylvania Open: "Mi-a fost un pic frica"

Articol de David Istrate - Publicat duminica, 09 februarie 2025, 09:08 / Actualizat duminica, 09 februarie 2025 09:33Jaqueline Cristian (26 de ani) si Angelica Moratelli (30 de ani, Italia) au ajuns in finala competitiei de dublu de la Transylvania Open, dupa un joc entuziasmant in semifinala cu Aliaksandra Sasnovich (30 de ani, Belarus) si Katarzyna Piter (33 de ani, Polonia), scor 6-3, 6-2.Daca in competitia de simplu, cel mai bun rezultat al romancelor a fost turul al doilea (Ana Bogdan), ... citește toată știrea