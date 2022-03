Cum a murit Shane Warne, starul de doar 52 de ani din cricket: dieta extrema cu lichide care l-a dus la infarct

Articol de GSP - Publicat luni, 07 martie 2022, 11:23 / Actualizat luni, 07 martie 2022 11:23Shane Warne, mare jucator de cricket, a murit pe 4 martie, in Thailanda, dupa ce a facut un infarct, la 52 de ani.Australianul era considerat unul dintre cei mai mari jucatori de cricket din istorie, dar a murit subit, dupa ce a suferit un atac de cord. "A fost gasit inconstient in vila sa. In ciuda eforturilor depuse de medici, nu a putut fi resuscitat", a anuntat agentul sau, printr-un comunicat. ... citeste toata stirea