Cum a revitalizat-o Reghecampf pe CSU Craiova: "A trebuit sa le arat nuiaua!" + Mesaj pentru Dan Nistor: "I-am zis si dupa meciul de azi"

Articol de GSP - Publicat luni, 07 martie 2022 22:56 / Actualizat luni, 07 martie 2022 23:10CS Universitatea Craiova a invins-o pe Farul, scor 1-0, in ultimul meci al sezonului regulat din Liga 1. Laurentiu Reghecampf, antrenorul clubului oltean, a vorbit la superlativ despre elevii sai.Laurentiu Reghecampf a transmis, din nou, ca obiectivele formatiei in acest sezon sunt locul 2 in campionat si Cupa Romaniei, apoi a vorbit despre nivelul aratat de elevii sai in perioada recenta.CSU CRAIOVA ... citeste toata stirea