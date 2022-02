Cum a trait Djokovic finala Australian Open: "Nu mi-a fost usor. Fiul meu sarea dupa fiecare punct castigat de Nadal"

Articol de GSP - Publicat miercuri, 16 februarie 2022, 15:11 / Actualizat miercuri, 16 februarie 2022 16:05Pe parcursul interviului acordat BBC, in care a oferit declaratii in contradictoriu despre vaccinarea impotriva COVID-19, liderul mondial Novak Djokovic a fost intrebat despre modul in care s-a raportat la finala de la Australian Open dintre Rafael Nadal si Daniil Medvedev, castigata de iberic in cinci seturi.Devansat de Nadal in clasamentul all-time al turneelor de Mare Slem castigate ... citeste toata stirea