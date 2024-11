Cum ajuta substanta cu care a fost testata pozitiv Iga Swiatek + Chinezii si rusoaica Valieva au folosit-o!

Articol de Remus Dinu - Publicat joi, 28 noiembrie 2024, 16:30 / Actualizat joi, 28 noiembrie 2024 17:05Iga Swiatek, 23 de ani, jucatoarea care a dominat de o maniera autoritara tenisul in ultimii ani, in special pe zgura, unde a contabilizat 4 trofee la Roland Garros, e in centrul unui nou scandal care zguduie lumea tenisului. Poloneza a dezvaluit astazi ca a picat un test doping, a acceptat o suspendare provizorie de o luna, dovedindu-si ulterior nevinovatia, dupa ce a facut apel cu succes. ... citește toată știrea