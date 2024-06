Cum arata clasamentul intermediar care determina cele patru formatii pierzatoare care primesc o a doua sansa la promovarea in Liga 2

Astazi seara afla primele cinci echipe promovate in Liga 2, pentru sezonul 2024-2025, in urma rezultatelor din returul fazei finale a barajului, meciuri programate sa inceapa de la ora 17:30, la Buzau, Bucuresti, Ramnicu Valcea, Oradea si Ungheni.Castigatoarele din cele cinci partide urca automat in esalonul secund, insa, de aceasta data, si invinsele primesc o noua sansa la promovare. Mai exact, patru din cele cinci echipe pierzatoare din faza finala a barajului.Pentru asta se va intocmi un ... citește toată știrea