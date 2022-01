Cum arata clasamentul WTA dupa Australian Open: Halep, afara din top 20 + Urcare pentru Sorana Cirstea * Emma Raducanu, aproape de Top 10

Articol de GSP - Publicat luni, 31 ianuarie 2022, 08:17 / Actualizat luni, 31 ianuarie 2022 09:19WTA a publicat azi clasamentul din circuitul feminin, dupa Australian Open, turneu castigat de Ashleigh Barty.Campioana in premiera la Melbourne, australianca de 25 de ani se mentine pe primul loc WTA, cu 8.331 de puncte. Ea are un avans urias fata de locul 2, bielorusa Aryna Sabalenka, care are 5.698 de puncte.Dupa ce a jucat finala turneului, americanca Danielle Collins se afla pe cea mai ... citeste toata stirea